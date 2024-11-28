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Giriş Tarihi: 28.11.2024

İzmir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında jandarma ve polis ekipleri harekete geçti. Terör örgütünün sözde TSK yapılanmasında yer alan ve aralarında muvazzaf ya da örgütün darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen askerlerin de bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda jandarma ve emniyet mensuplarınca İzmir'in yanı sıra İstanbul, Ankara, Gaziantep, Hatay, Kütahya, Eskişehir, Kocaeli, Artvin, Gümüşhane ve Çanakkale'de eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. 22 şüpheli yakalandı.
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İzmir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
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