150 Konuşmacı, 1500 Katılımcı: TRT World Forum’da Gelecek İçin Büyük Adımlar

Dünya gündemini yakından ilgilendiren konularla bu yıl da dünya basınında yoğun ilgi gören TRT World Forum 2024, "Kırılma Noktasında Bir Dünya: Krizleri ve Dönüşümleri Yönetmek" ana başlığı altında İstanbul'da gerçekleşti. Dünyanın dört bir yanından siyaset yapıcılar, gazeteciler, akademisyenler, alanında uzman isimler, kamu ve özel sektör temsilcileri uluslararası bir platform olan TRT World Forum'da bir araya geldi.

Bölgesel ve küresel meselelerin derinlikli tartışılarak çözüm önerilerinin dikkate sunulduğu ve anlayış zemininin güçlendirildiği etkinlikte, 8 açık oturum ve 8 yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. 30'un üzerinde ülkeden 150'ye yakın konuşmacı ve farklı coğrafyalardan 1500'ün üzerinde katılımcının yer aldığı forumda; politika ve diplomasiden iklim değişikliği ve eko-rejenerasyona, jeopolitik değişimlerden yapay zekanın politika ve toplum üzerindeki etkisine, medya taraflılığından uluslararası hukuka ve küresel ekonomik belirsizliklerle başa çıkmaya kadar tüm dünyayı ilgilendiren kritik konular ele alındı.

Dünyada medya sektöründe yapılan en büyük ve en yüksek profilli forumlardan birisi olan TRT World Forum'un ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Açılış töreninde Gazze'yle ilgili hazırlanan kısa film izletilirken, gösterimin ardından filmde yer alan çocuklar salona geldi. Çocuklar tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kudüs'teki zeytin ağaçlarından bugüne özel olarak hazırlanan bir tespih hediye edildi. Forumda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı tarafından hattat Bilal Akkaya'nın tasarladığı ve Mescid-i Aksa'nın mimari yapısı ilham alınarak tasarlanmış bir tablo hediye edildi.

TRT World Forum 2024, "ABD ve AB Üyelerinde 2024 Seçimleri: Küresel Demokrasiyi Neler Bekliyor?" başlıklı oturumla başladı. Açık oturum başlıkları arasında; "Yarını Dönüştürmek: Eko-Rejenerasyonun Gücü", "Türkiye'nin Geleceğe Uzanan Yolu: Diyaloğu Teşvik Etmek ve Küresel Krizleri Kontrol Altına Almak", "Savaş ve Düzen: Değişen Dünya'da Jeopolitik Değişimlere Yön Vermek", "Akıllı Teknoloji, Büyük Sorunlar: Yapay Zekânın Politika ve Toplum Üzerindeki Etkilerini Keşfetmek", "Medya Taraflılığının İfşası: Kutuplaştırmanın Arkasındaki Güçleri Deşifre Etmek", "Uluslararası Hukukun Sınavı: Çatışmalarda Ağır İnsan Hakları İhlallerinin Değerlendirilmesi", "Küresel Ekonomik Belirsizliklerle Başa Çıkma: Dayanıklılık Stratejileri" yer aldı.

İki gün boyunca dünya gündemiyle ilgili önemli konu başlıklarının tartışıldığı dev etkinlikteki açık oturumlara; Hırvatistan Eski Cumhurbaşkanı Ivo Josipović, Lübnan Enformasyon Bakanı Ziad Makary, Litvanya Eski Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaitė, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Dr. Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı'nın Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Birleşmiş Milletler Ukrayna İnsan Hakları İzleme Misyonu Başkanı Danielle Belle, Eski Avrupa Parlamentosu Üyesi Elmar Brok, Filistin İnsan Hakları Merkezi Direktörü Raji Sourani gibi ulusal ve uluslararası arenada tanınmış 150'ye yakın isim konuşmacı olarak katıldı.