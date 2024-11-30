Bahçesaray Belediye Başkanı görevden alındı

Van'ın Bahçesaray İlçe Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı, "PKK/KCK terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütü adına suç işlemek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan Van Bahçesaray Belediye Başkanı Hazır'ın görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun, Van Valiliği'nce Bahçesaray Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.