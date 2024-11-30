Yargıya hakaretten yargılanacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 26 Kasım'da partisinin grup toplantısı ile dün Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde yaptığı basın açıklamasında Başsavcı Akın Gürlek hakkında kullandığı sözler üzerine harekete geçti.Başsavcılık, Gürlek'e yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle Özel hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan resen soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında, gerekli tespitlerin yapılması ve akabinde soruşturma evrakıyla ilgili Özel hakkında fezleke hazırlanması için dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceği öğrenildi. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör soruşturması kapsamında tutuklanmasına ilişkin konuşan Özel, partisinin son grup toplantısında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef alarak, "Senin de sana o talimatı verenin de alnını karışlarım da sana minnet etmem. (...) Akın Gürlek bu sarayın celladıdır, seyyar giyotindir. Akın Gürlek'e bu bakanın gücü yetmiyor. Aynı FETÖ'deki gibi bu bakanın imamı Akın Gürlek'tir" ifadelerini kullandı.Terör örgütü PKK üyeliğinden tutuklanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in başkanlık yaptığı sırada yardımcısı olan Osman Yalçın hakkında gözaltı kararı verildi.Yalçın'ın örgüte müzahir isimleri işe yerleştirdiği ve örgüte bağlı kişilerle irtibat kurduğu belirlendi.Beylikdüzü ve Esenyurt'taki adreslerine dün yapılan operasyonda bulunamayan şahsın firar ettiği anlaşıldı.