Arap Birliği’ne acil toplantı çağrısı

● Filistin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı devam eden katliamları nedeniyle Arap Birliği'ni dışişleri bakanları düzeyinde acil toplantıya çağırdı.● Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Filistin davasının insanlığın en haklı davası olduğunu ifade etti.● İspanya'da kültür ve sanat dünyasının önde gelen isimleri, ülke genelinde 50 kadar kentte Gazze'de ateşkes talebiyle Filistin'e destek eylemleri yaptı.● Hollanda Yüksek Mahkemesi Başsavcısı, İsrail'e F-35 savaş uçağı parçaları ihracatının durdurulmasına ilişkin Temyiz Mahkemesi kararının onanması yönünde görüş bildirdi.● Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in saldırılarında öldürülen 45 binden fazla Filistinli için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirildi.● Hırvatistan'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.● Fas'ta 48 kentte Gazze Şeridi'ne destek amacıyla 105 gösteri düzenlendi.