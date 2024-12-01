Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nden KADES atağı

İçişleri Bakanlığı'nın kadına şiddetin önüne geçebilmek amacıyla geliştirdiği Kadına Destek Uygulaması (KADES) ile suç oranları ciddi anlamda azalırken, Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kent merkezi ve ilçelerde yaklaşık bin stant kurdu. Cadde ve sokaklarda vatandaşlara bilgi veren ekipler, kadınlara kendilerini korumaları ve acil durumlarda KADES'i nasıl kullanacağı hakkında bilgilendirdi. Yapılan uygulamalarla kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi hedeflenirken, polis ekiplerinden bilgi alan vatandaşlar ise memnuniyetlerini dile getirdi.