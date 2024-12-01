DSİ’den İzmir’e çifte müjde!

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'dan İzmir'e çifte müjde geldi. Balta, Ansızca ve Armutlu Barajları'nın sulama kapsamından çıkarılıp içme suyu kapsamına alındığını açıkladı. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, iki barajdan Ege'nin incisi İzmir'e yılda toplam 5.35 milyon metreküp içme ve kullanma suyu sağlanacağını söyledi. Önümüzdeki yıllarda İzmirlilerin içme ve kullanma suyu sıkıntısı çekmemesi için gereken tedbirleri şimdiden aldıklarını ifade eden Balta, kapsam değişikliği yapılan Kemalpaşa Ansızca Barajı'nın büyük ölçüde tamamlandığını ifade etti. Barajda gövde dolgusu çalışmalarının bittiğini belirten Balta, "Son aylarda giderek hızlandırdığımız çalışmalarda artık son aşamaya geldik. 405 bin metreküplük gövde dolgusunu ve dolusavak inşaatlarını kasım ayı itibari ile bitirdik. Vana odası imalatlarını da tamamladık. Tıkaç betonunu atarak barajda su tuttuk. Yılbaşına kadar kalan birkaç küçük eksiği de tamamlayıp 2025''e Ansızca Barajı hazır halde gireceğiz" diye konuştu.Temelden yüksekliği 45 metre olarak projelendirilen Kemalpaşa Ansızca Barajı'nın gövdesi kil çekirdekli kaya dolgu tipinde projelendirildi. 1 milyon 70 bin metreküp depolama hacmine sahip olacak baraj, İzmir kent merkezine yılda 800 bin metreküp, proje aşamasındaki Armutlu Barajı ise 4 milyon 550 bin metreküp içme ve kullanma suyu temin edecek. Kapsam değişikliği yapılan her iki barajdan İzmir'e yılda 5.35 milyon metreküp içme ve kullanma suyu verilmesi ön görülüyor.