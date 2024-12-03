Hiçbir siyasi neden saldırıyı haklı kılmaz

Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Avukat Gökhan Ağdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, 26 Kasım'da partisinin grup toplantısı ile Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde yaptığı basın açıklamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında söylediği sözlerle ilgili konuştu. Ağdemir, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in, 'Git savcılığı bırak, avukatlık yap' şeklindeki ifadelerini kınadıklarını söyledi.Ayrıca avukatların tarih boyunca birey haklarını savunmak adına mücadele verdiğine değinen Ağdemir, "Sayın Özel'in açıklamalarında kullandığı üslup, avukatlık mesleğini küçümser niteliktedir ve toplumda avukatların rolüne dair yanlış bir algı oluşturma tehlikesi taşımaktadır. Hiçbir siyasi saik, meslek gruplarını hedef almayı ve onları itibarsızlaştırmayı haklı kılmaz" ifadelerini kullandı.