Muhalif güçlerin ilerleyişi sürüyor... Tel Rıfat tamam sıra Münbiç’te

Suriye'de silahlı muhalif gruplar ile Beşar Esad rejimi güçleri arasında 27 Kasım'da başlayan çatışmalar devam ederken bölgedeki tansiyon her geçen gün yükseliyor. Muhalifler, Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'ten sonra Tel Rıfat'ta da kontrolü sağladı. Türkiye sınırına 18 kilometre mesafedeki Tel Rıfat, 8 yıldır terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyordu. Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu ile Tel Rıfat ilçe merkezinin tamamında kontrol sağlandı. Çok sayıda bölge ve stratejik nokta terör örgütünden kurtarıldı. Tel Rıfat'ın ardından gözler Münbiç'teki terör yuvalarına çevrildi.SMO'nun Tel Rıfat'ı terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmasını ilçe halkı sevinçle karşıladı. İlçe merkezinde çok sayıda sivil uzun zamandır görmedikleri akrabalarına kavuştu. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, SMO'nun ilçeyi kurtarmasının ardından Tel Rıfat ilçesinde sevinç gösterilerinde bulunarak birbirine tatlı ve kahve ikram eden sivilleri görüntüledi. İlçeye dönen ve evinin yolunu tutmaya hazırlanan Tel Rıfat sakinlerinden Ahmet Allito, "8 yıl sonra buradayım. Yaşadığım duyguları anlatmam imkânsız. Bu duyguyu tüm Suriye halkının yaşamasını diliyorum" dedi. Etrafındakilere tatlı ikram eden Halit Hallak, benzersiz duygular içerisinde olduğunu, yıllar önce terör örgütü PKK/YPG tarafından yerinden edildikten sonra Azez'e yerleştiğini ve Tel Rıfat'ın teröristlerden kurtarıldığı haberini alır almaz evine dönmek üzere yola çıktığını belirtti. İlçe sakinlerinden Muhammed Hayr da kardeşi, akrabaları, ailesi ve komşularıyla buluştuğunu belirterek, "Şimdi burada kahve yaptık, gençlere dağıtıyoruz" ifadesini kullandı. Terör örgütü YPG/ PKK tarafından zorla canlı kalkan olarak kullanılmak üzere çok sayıda Kürt nüfusu da Tel Rıfat'a götürülmüştü. Halep'teki evlerine doğru yola çıkan Kürt halkı, "PKK insanlık düşmanıdır" dedi.PKK/YPG'Lİ teröristlerden oluşan ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin Halep'in kuzeydoğusundaki bölgelerden çekilmeye başladığı öğrenildi. Fransa, İngiltere, Almanya ve ABD, ortak bildiriyle Suriye'de gerginliğin düşürülmesi çağrısında bulundu.Rejimkarşıtı gruplar, İdlib ilinin tümüne ve Halep kent merkezine hâkim olduktan sonra rejim kontrolündeki Hama'ya yönelmişti. Önceki gün Hama kent merkezinin 12 kilometre yakınlarına kadar sokulan rejim karşıtı silahlı gruplar dünkü saldırılarında Hama ilinde 8 yerleşim bölgesini rejim güçlerinden geri aldı. Rejim karşıtı gruplar, M5 karayolu üzerindeki Morik ilçesinde kuvvetlerini toplarken, rejim güçleri ise Hama'ya çok sayıda zırhlı araç ve asker sevk etmişti.SuriyeMilli Ordusu'nun (SMO) Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıktaki, Tel Rıfat'ta kontrolü sağlaması üzerine YPG'nin sonradan getirdiği Kürtler kamyonet kasalarına doluşarak ilçeyi terk etmeye başladı. Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin 8 yıl önce işgal etmesi üzerine Tel Rıfat'tan ayrılmak zorunda kalan Suriyeliler de evlerine dönmeye başladı. YPG bölgede sivillere yönelik sayısız savaş suçu işlenmişti. YPG'li teröristlerin sivilleri haksız yere mahkûm ettikleri, toprakları ve evleri gasp ettikleri ve binlerce çocuğu kaçırarak zorla silah altına aldıkları belirlenmişti.Rejim karşıtı silahlı grupların kontrolüne geçen Halep kent merkezindeki tarihi Halep Kalesi'nin ön duvarında asılı olan Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın posteri indirildi yerine dev Filistin bayrağı ve muhaliflerin kullandığı "devrim bayrağı" asıldı. Bu arada İdlib ve çevresine Suriye rejimi ile Rusya'nın düzenlediği hava saldırıları süüryor. Dünkü saldırılarda 5'i çocuk10 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı