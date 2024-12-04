1 milyon dekara can suyu

ESAD'A ÇAĞRI:

MUHALEFETE 'İZMİR VE HALİÇ' ELEŞTİRİSİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Devlet Su İşleri tarafından yapımı tamamlanan 77 şehirdeki 564 tesisin toplu açılış töreninde konuştu:DSİ tarafından 77 şehirde yapımı tamamlanan eserlerin hayırlara vesile olmasını dilerim. 8'i baraj, 48'i gölet, 1'i yeraltı barajı, 115'i sulama tesisi, 26'sı içme suyu tesisi, 1'i hidroelektrik santrali ve 15 arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmeti ile 350'si taşkın kontrol tesisi olmak üzere toplam yatırım bedeli 98 milyar lira olan eserlerle 185 milyon metreküp hacminde su depolama kapasitesi geliştirilecek.1 milyon 147 bin dekarlık arazi sulamaya açılacak. Ayrıca yıllık 224 milyon metreküp içme suyu sağlamış, günlük 402 bin metreküp içme suyu arıtma kapasitesi ilave etmiş oluyoruz. Yine 484 meskûn mahal ve 348 bin dekarlık araziyi taşkın zararlarından koruyor, 128 milyon kilovatsaat hidroelektrik enerji üretiyor, 3 milyon 54 bin dekar alanın tescilini yapıyoruz. Tamamlanan 564 yeni tesisimizle Türkiye ekonomisine yıllık 18 milyar lira tutarında ciddi bir katkı vereceğiz.Isparta Şehit Hüseyin Gökhan Eriç Barajı, 5.32 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip. 25 bin 200 dekar tarım arazisi sulanabilecek. Baraj, bölgedeki tarım arazilerinin su ihtiyacını karşılayarak çiftçilerin yüzünü güldürecek. Barajın suyuyla ilk olarak şehidin kendi elleriyle dikmiş olduğu ağaca su verildi.Temelden 109 metre yüksekliğe sahip Mersin Sorgun Barajı, 53 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip. Baraj 9 köy ve 2 beldedeki 60 bin dekar zirai araziyi sulayacak. Bölgede kurulacak enerji santrali ile de yıllık 38 milyon kilovatsaat enerji üretilecek.Yozgat-İnandık Barajı 31.1 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip. 28 bin 750 dekar arazi sulanabilecek. Baraj sayesinde çiftçiler, modern sulama ile tanışacak, arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip dikebilecek, kazançları artacak.Temiz su kaynaklarına erişim beka meselesidir. Pek çok alanda gecikme telafi edilebilir ama su konusunda gecikme, telafisi imkânsız sonuçlar doğuracaktır. Suyu, toprağı, havayı, ormanlarımızı fütursuzca sömürülecek imkânlar değil, bizden sonra gelecek nesillere teslim edeceğimiz birer emanet olarak görmemiz gerekiyor. Bu 85 milyonun meselesi.Su hem inanç hem tarih hem de kültür dünyamızda hayati bir yer tutuyor. Öyle ki tarih boyunca kurduğumuz medeniyet bahçelerini suyla yeşerttik. Su, hayatımızı idame ettirdiğimiz bir nimet olma yanında kültür kodlarımızda da başköşeyi ayırdığımız mümtaz bir yere sahip olmuştur., Türkiye'nin uzanan elini tutmamış, uzlaşma, görüşme çağrılarına kulağını kapatmıştır. Esad'ın, Türkiye'yle önşartsız temas ve diyalog kurması, normalleşme iradesi göstermesi önce kendi hayrına, sonra da ülkesinin çıkarına. Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü yok. Türkiye ve Suriye ilişkileri üçüncü tarafların bozucu etkisi olmadan canlandırılmalı. Esad yönetimi aklını başına almalı. Mezhep taassubunu terk etmeli. Halep'in huzur bulması dileğimiz.Türkiyeekonomisi 4 yıl boyunca kesintisiz17 çeyrektir büyüme performansıgöstermekte.Enflasyon kuşatmasıkırılırken,hayat pahalılığının şiddetliakını püskürtülmekte.Bütçeyi sonuna kadardestekleyeceğimizi debu vesileyle ifadeediyorum.(600 milyon dolara yakın sahte paranın piyasa sürüldüğüne dair iddialar) Külliyen yalan ve saptırma. Tetiklenen panik ortamının ticaretin belkemiği Kapalıçarşı'ya kadar sirayet etmesi, döviz bürolarının alım-satım işlemlerini bıçak gibi kesmesi, bize göre Türkiye'ye yönelik operasyon. MHP, sahte para iddiasının maksatlı şekilde dolaşıma sokulduğu görüşünde.CHP,halktan umudunu kesmiştir. Hemen seçim çağrıları yapsalar da CHP yönetiminin gözü başka kaşı başka oynamakta. Özgür Bey, yolun yol değil. Ağzının ayarı hepten bozuk. Eğer demokrasiyi kesintiye uğratacak cunta hedefindeyseniz, o halde bunun sonuçlarına değil şahsınız, yedi ceddiniz en ağır şekilde katlanacak. Biz ya silah ya siyaset derken, CHP'yi de ihmal etmediğimiz bilinmeli.Lafa gelince 'Çevreciyiz', 'Doğayı seviyoruz' diyorlar ama İzmir Körfezi'nin kirlenmesini önleyecek dişe dokunur hiçbir adım atmıyorlar. Balıklar ölmüş, kötü koku almış başını yürümüş, bunların umurlarında dahi değil. Bundan 30 sene önce kokudan ve kirlilikten kurtardığımız Haliç konusunda da aynı umursamazlık, aynı ciddiyetsizlik söz konusu. Haliç, 1994 öncesine geri dönüyor.Muhalefet partileri su kaynaklarımızın bilinçli kullanımı, ormanlarımızın korunması, deniz ve akarsularımızın temiz tutulması noktasında ihmalkâr davranıyor. Çevreyle ilgili meseleleri istismar etmeye gelince varlar ama çevrenin korunmasına, çevrenin temizlenmesine gelince ara ki bulasın. Ne istedikleri, ne yapmaya çalıştıkları belli değil. Çevre politikalarının çerçevesi de aynı şekilde tutarsızlıklarla dolu.