İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları öne sürülen 47 sanığın yargılanmasına Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Dünkü duruşmada maktul bebeklerin ailelerinin beyanları dinlendi. Maktul bebeğin annesi Opara beyanında, "Çocuğumun nefes sorunu için hastaneye gittik. Geceyi hastanede geçirdik. Daha sonra hemşire ve doktorlar '5 aylık bir çocuk, başka hastaneye götürmeniz lazım' dedi. Medilife Hastanesi eşimi arayarak, 'Çocuğunuzu başka hastaneye götürmemizi isterseniz 500 dolar vermeniz gerek' dedi. Medilife Hastanesi'nde doktor yoktu. Bebeğim nefes almakta çok daha zorlanmaya başladı.Resepsiyondan eşimi arayarak ekstra para istediler. Biraz süre istedik. Bize 'Para yoksa tedavi de yok' dediler' dedi. Anne Opara "Doktorlar arayarak 'Bir hastane var çocuğun tedavisi için sizden 60 bin dolar talep ediyorlar' dedi. Biz de 'Peşin parayı veremeyiz ama ilk başta 20 bin dolar ödeyebiliriz' dedik. Böylece Birinci Hastanesi'ne gittik. Sonraki sabah bebeğimizin öldüğünü öğrendik. Çocuğumun sadece solunum sıkıntısı vardı. Şikâyetçiyim" dedi. Verilen aranın ardından taleplere ilişkin görüşü sorulan duruşma savcısı ,bebeği ölen ailelerin davaya katılma taleplerinin kabulüne karar verilmesini istedi.