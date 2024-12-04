YPG yok olana kadar sahayı boşaltmayız

illiyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara dair önemli mesajlar verdi:22 Ekim'den bu yana milletimizle paylaştığımız şeffaf, samimi, temiz düşüncelere kulp takanlar, çamur atanlar haricinde, sağduyulu her insanımız haklılığımızı tasvip etmiş olsa gerek. Gelişmelerin Kürt kardeşlerimizle ilgisi yok. Bölücü terör örgütüne hayat haram. Tüm terör örgütleri bizim karşımızda. Kürtler bizim canımız, PKK/YPG/PYD can düşmanımız. DEM, ya Türkiye partisi olacak ya da tükenmekten ve derdest edilmekten başka seçeneği kalmayacak. Terör ya bitecek ve Türkiye bahara uyanacak ya da bölücü katiller son silahlı teröriste kadar tek tek canlı hedef olmaktan kurtulamayacak. Tel Rıfat alçaklardan köşe bucak temizlenmiş, sırayı Münbiç almıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü yoktur. YPG/PKK unsurları tamamen yok olmadan Türkiye sahayı boşaltmayacaktır.Bölgemizde yerinden oynayan taşlar hâlâ oturmadı. Suriye'de 14 yılı bulan istikrarsızlık ve işgal sarmalında cephe üstüne cephe açılmakta. Başkent Ankara vizyonuna bağlı kalarak, jeopolitik angajmanlara tutunarak tavır takınmalıyız. Suriye Arap Cumhuriyeti'nin siyasi, toprak bütünlüğüne saygı ve riayet kuşkusuz esas.