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Giriş Tarihi: 5.12.2024

709 sığınak ve depo imha edildi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
709 sığınak ve depo imha edildi
Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 2024 yılında yürütülen GÜRZ operasyonları, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal yapılanmasını ve eylem amaçlı patlayıcılarını etkisiz hale getirme hedefiyle gerçekleştirildi. Operasyonlarda teröristlerin kullandığı 709 mağara, sığınak ve depo etkisiz hale getirilerek örgütün lojistik ağlarına ağır bir darbe indirildi. Bombalı saldırılarda kullanılmak üzere hazırlanan 2 ton 100 kilogram kimyasal patlayıcı, 617 kilogram plastik patlayıcı ve 97 kilogram TNT ile toplamda 194 adet mayın ve canlı bomba yeleği ele geçirildi.
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709 sığınak ve depo imha edildi
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