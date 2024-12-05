Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Davalarda ertelemeye 2 ay sınırı getirilecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Aile hukukuyla ilgili davaların uzun sürdüğünü belirten Tunç, "Bunu daha hızlı hale getirmemiz lazım. İstinaf sürecinin hızlandırılması, uzun süren davaların sona erdirilmesiyle alakalı birtakım çalışmalarımız var. Hedef süre uygulamalarındaki sürelerin yeniden değerlendirilmesi, hedef süreye uymayan hâkim ve savcılarla ilgili teftiş mekanizmasının ve disiplin süreçlerinin daha etkin hale getirilmesiyle ilgili hazırlıklarımız var. 'İstinaf mahkemelerinde değerlendirme 6 aydan fazla sürmesin' diyoruz. Yargı Reformu Belgemizde duruşmaların 2 aydan fazla ertelenmemesini önereceğiz"dedi.Bakan Tunç "Suç Failleri Profili Üzerinden Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması"yla ilgili rapordaki tespitleri anlattı: Faillerin çoğunluğu düşük eğitim seviyelerinde. Öfke kontrolü sorunları var. Çoğu zaman alkol kullanıldığını söyleyenlerin öfke düzeyleri yüksek" dedi.