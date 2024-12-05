Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 16 Kasım'da bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ (25) memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Eşinin tabutuna sarılan Esme Kızıldağ, "Beni bırakıp gitme. Aşkım sana doyamadım. Ben sensiz ne yapacağım" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı. Vasiyeti üzerine Sabancı Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından şehit Eren Kızıldağ, toprağa verildi.