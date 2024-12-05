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Giriş Tarihi: 5.12.2024

Bu yıl 114 bin 83 suriyeli ülkesine döndü

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Bu yıl 114 bin 83 suriyeli ülkesine döndü
Ankara'da Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'deki Suriyeli sayısının ilk kez 3 milyonun altına düştüğünü açıkladı. Bakan Yerlikaya, güncel sayının 2 milyon 935 bin 742 olduğunu belirtirken bu rakamın 1 milyon 247 bin 437'sinin Halepli olduğunu kaydetti. Sadece bu yıl içerisinde 114 bin 83 Suriyelinin gönüllü geri dönüş yaptığını belirten Bakan Yerlikaya, "Ben inanıyorum ki güvenli ortam oluşursa geri dönüş için çok büyük bir oranda teveccüh olacaktır" dedi.
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Bu yıl 114 bin 83 suriyeli ülkesine döndü
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