Jandarmadan PKK’ya ‘GÜRZ-28’ darbesi

Türkiye genelinde 30 ilde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik Jandarma ekiplerinin düzenlediği "GÜRZ- 28" operasyonlarında, terör örgütü adına faaliyet yürütmek, örgüte finans sağlamak, örgütün gençlik yapılanmasında yer almak ve sosyal medyada propaganda yapmak suçlarından 147 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri, uyuşturucu maddeler, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Operasyonlarla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "40 yıldır kardeşliğimize pusu kuran, milletimizin birliğine ve beraberliğine kasteden bölücü terör örgütünü bu topraklardan kazıyıp atıyoruz" dedi.