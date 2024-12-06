Muhalifler Hama’yı ele geçirdi

Suriye'de Beşar Esed rejimi güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan Heyet Tahrir Eş Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, dün Hama ili merkezine de ulaştı. Silahlı muhalif gruplar, Hama kent merkezinin dış mahallelerine girmesinin ardından Esad rejimine bağlı ordunun çekildiği açıklandı. Rejim karşıtı silahlı gruplar, doğudaki Mezarib, Sanayi ve Arbain mahallelerinden kent merkezine girmeye başladı. Silahlı gruplar, kent merkezinin kontrolünü ele geçirdi. Rejim karşıtı grupların şehre girmesi üzerine Suriye ordusunun şehrin dışına çekilerek yeniden mevzilendiği belirtildi.Rejim karşıtı silahlı gruplar, Hama Askeri Havaalanı'ndan havalanan iki helikopterden birini kent merkezi çevresinde düşürdü. İsabet alan diğer helikopter ise acil iniş yaptı. Hama kent merkezinin batısında rejim güçleriyle çatışan gruplar, Erze, El-Vahşiyye, Kefertun ve Yadıgun köylerini alarak kent merkezinin güneybatısındaki Hama Askeri Havalimanı'nı da ele geçirdi. Suriyeli muhalifler, Hama Hapishanesi'nin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu. Silahlı grupların askeri operasyon biriminin lideri Hassan Abdel Gani, "Güçlerimiz Hama merkez hapishanesine girdi ve yüzlerce mahkûmu kurtardı" dedi.Çok sayıda katliama karışmış Esad rejimi komutanlarından Suheyl Hassan, Hama'da yaralandı. Çatışmalarda 100'ün üzerinde Suriye rejimi askeri öldü. 28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti. Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama'ya yönelmişti. Halep, Suriye'nin ikinci büyük kenti konumunda, Hama ise dördüncü büyük kent. Hama ayrıca Esad rejiminin kalesi konumundaki başkent Şam'a giden güzergâh açısından da kilit önemde. Esad rejimi, 2011'de iç savaşın başlamasından bu yana Hama'daki kontrolü ilk kez kaybetti.SURIYE Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçe merkezinin terörden kurtarılmasının ardından gözler son günlerde Münbiç'e kilitlendi. Terör örgütü PKK/ YPG, Münbiç'i tutabilmek için yeni cephe ve ikmal hatları açmaya çalışıyor. Terör örgütü PKK/YPG, Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç ilçesinin Suriye Milli Ordusu (SMO) kuşatmasına girmesini engellemek için ilçenin güneyinde yeni cephe ve ikmal hatları oluşturuyor. Rakka ilinin Tabka ilçesindeki barajdan başlayan ve Fırat Nehri'nin güneyinde bulunan baraj gölünün batısı boyunca uzanan Suriye rejimi kontrolündeki alanı işgal eden terör örgütü, Münbiç'e güneyinden bağlanan bir koridor açıyor.Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki işgali nedeniyle yurtlarına dönemeyen Ezidilerin birçoğu zorlu kamp şartlarında yaşıyor. Kutsal günleri ve ibadetler için Laleş'teki tapınaklarını ziyaret eden Ezidiler, zeytin hasadı için de her sene aralık ayında burada toplanıyor.SURIYE Milli Ordusu'nun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Tel Rıfat ilçesindeki Cerrahi Hastanesi'nin altında teröristlerce kazılan tünel ağı keşfedildi. Kilometrelerce uzunluğa sahip tünelin yüksekliği 2.5 metre, eni yaklaşık 1 metreyi buluyor. Hastanenin bir bölümünden girilen tünelin daha sonra kollara ayrıldığı görüldü. Tünel ağının Tel Rıfat'ın muhaliflerin kontrolündeki Mare, Azez, Afrin ilçeleri yönünde kazıldığı tespit edildi.