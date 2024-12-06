PKK/YPG’den kurtarılan o bölge artık güvenli

Rejim karşıtı güçlerin 28 Kasım'da başlattığı saldırıların devam ettiği Suriye'de hakimiyet haritası değişti. Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), Özgürlük Şafağı Operasyonu'yla rejim güçlerinin çekildiği bölgede terör örgütü PKK/YPG'nin yeni bir terör koridoru oluşturma planına darbe vurmasının ardından güncellenen yeni operasyon bölgesi haritasına SABAH ulaştı. Operasyonda Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekât bölgesi arasında kalan PKK/YPG'nin kontrolündeki Tel Rıfat ele geçirildi. Özgürlük Şafağı Operasyonu'yla hızla sahaya giren Suriye Milli Ordusu, Rakka-Halep arasındaki yolu keserek PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturmasına engel oldu. Tel Rıfat'taki PKK/ YPG'li teröristler bu bölgeden temizlendi. Kilis'e havan ile saldırıların yapıldığı, birçok eyleme katılan teröristlerin Türkiye'ye sızdığı 4 binden fazla terör unsurunun bulunduğu Tel Rıfat'ın PKK/YPG'den alınmasıyla masadaki harita da değişti.Harekât bölgelerinin arasında "ur bölgesi" olarak adlandırılan PKK/ YPG'nin kontrolündeki Tel Rıfat'ın Suriye Milli Ordusu'nun "Özgürlük Şafağı" operasyonuyla eline geçmesiyle stratejik iki hava üssünün de kontrolü sağlanmış oldu. Tel Rıfat'ı işgalden kurtaran ÖSO, stratejik önemde bulunan Minniğ Havalimanı ile Kuveyris Hava Üssü'nü de ele geçirdi. Son derece kritik önemdeki Minniğ Havalimanı uzun süredir bölgeden Rus askerlerinin çekilmesiyle PKK/YPG'nin işgaline girmişti. SMO, şimdi Tel Rıfat'ın ardından Fırat'ın batısındaki PKK/YPG kontrolündeki Münbiç için de operasyon hazırlıklarına başladı. Eğer operasyon başarıyla gerçekleşirse, Türkiye sınır hattına paralel yerleşmeye çalışan PKK/YPG Fırat'a kadar olan bölgeden temizlenmiş olacak.Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), terör örgütü PKK/YPG'den geri aldığı Tel Rıfat'ta 8 yıl boyunca mahsur kalan Suriyeliler, Afrin'e geçiyor. PKK/ YPG tarafından Tel Rıfat ile Halep'in Afrin ilçesine geçişi engellemek amacıyla ördüğü 1 kilometrelik duvarın SMO tarafından yıkılmasıyla yıllardır Tel Rıfat'ta mahsur kalanlar Afrin'e doğru yola çıktı. Ebu Hanef, "Halep tarafından geliyoruz ve Afrin'e gideceğiz. PKK/YPG'nin elinde 8 yıldır mahsur kaldık, 8 yıl sonra ailemize kavuşacağız" dedi.