PKK/YPG’nin istikrarsızlıktan faydalanmasına izin vermeyeceğiz

Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, basın bilgilendirme toplantısında Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin Türkiye'nin kırmızı çizgilerini açıkladı. Aktürk, "Suriye'de; muhalif grupların Halep bölgesinde başlattığı faaliyetler ve buna bağlı gelişmeler Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü ile terörle mücadeleye verdiğimiz önem ve öncelik kapsamında yakından takip edilmekte" ifadelerini kullandı. Bölgede istikrar için TSK tarafından gerekli tüm tedbirlerin alındığına dikkat çeken Aktürk, sürecin en başından itibaren bölgedeki muhataplarla yakın işbirliği ve koordinasyona devam edildiğini söyledi. Tümamiral Aktürk, "Yaşanan son gelişmeler ve ortaya çıkan durum; muhalefetin talepleri ve rejimin bunları dikkate almaması nedeniyle uzun süredir çözülemeyen ve Suriye'nin iç dinamiklerinden kaynaklanan sorunlardır" değerlendirmesini yaptı.ABD ve Rusya'yla varılan mutabakatları da anımsatan Aktürk, Türkiye'nin Suriye'ye ilişkin kırmızı çizgilerini ve tavrını şu dört madde ile anlattı:Suriye'nin kuzeyindeki harekât bölgelerinde yapmış olduğumuz mutabakatlara uyuyoruz, muhataplarımızdan da uymalarını bekliyoruz.Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz.Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bölgemizin güvenliğine yönelik ağır tehdit oluşturan PKK/YPG terör örgütünün bölgedeki istikrarsızlıktan faydalanmasına izin vermeyeceğiz.Bölgede terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.