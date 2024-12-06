Yapılan iyilikler bu yıl da karşılıksız kalmayacak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), iyiliği yaymak ve farkındalığı artırmak amacıyla iyilik öncülerini 8. kez ödüllendirecek. Türkiye ve dünyadaki iyilik öncüleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla martta ödüllendirilecek. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği içinde düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri için başta Türkiye olmak üzere, dünyanın dört bir yanında iyiliğe öncülük etmiş kişilerin öyküleri toplanıyor. Dünya genelinde farkındalık oluşturan, toplumları harekete geçiren, farklı kültürleri bir iyilik etrafında birleştiren ve çevresine iyilik hikâyeleri anlatan başvurular, 25 Aralık 2024 tarihine kadar değerlendirilmek üzere kabul edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle önümüzdeki mart ayında gerçekleştirilecek törende Türkiye ve dünyanın farklı noktalarında topluma örnek teşkil eden, çevresine ve dünyaya umut olan iyilik öncüleri ödüllendirilecek.