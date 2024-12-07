Haberler Gündem Haberleri Geri dönüş için çalışmalar tam gaz
Giriş Tarihi: 7.12.2024

Geri dönüş için çalışmalar tam gaz

Suriye'de 3000 civarında gönüllü ile hizmet veren Suriye Sivil Savunma ekipleri, Esad rejiminin elinden kurtarılan Halep'te yaşamın normale dönmesi için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Meydanlardan başlayarak kentte bina ve araç enkazlarını temizleyen gönüllüler kenti dışarıya bağlayan yolları da ulaşıma açtı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Geri dönüş için çalışmalar tam gaz

Suriye'nin TSK operasyonlarıyla özgürleştirilen veya Özgür Suriye Ordusu kontrolünde bulunan bölgelerde faaliyet gösteren Sivil Savunma ekipleri, "Geri Dönenler İçin Umut...

Yerinden Edilmişler İçin Güvenli Geri Dönüşe Doğru" sloganıyla Halep'in özgürleştirilmesinin ardından kapalı olan yolları trafiğe açmak için yollara dökülen enkaz ve bombardıman sırasında tahrip olan araçları da kaldırmaya başladı. Şehirde enkaz kaldırma, yol açma ve temizlik çalışmalarının ardından Halep-Gaziantep karayolunda temizlik çalışmasına başlayan gönüllüler iş makineleri ile hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Enkaz kaldırmanın dışında yangınlara müdahale, mayın temizleme, arama kurtarma, acil sağlık hizmetleri gibi pek çok alanda faaliyet gösteren gönüllüler 10 yıl içinde 300'den fazla üyelerini ise savaşa kurban verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Geri dönüş için çalışmalar tam gaz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA