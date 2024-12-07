Geri dönüş için çalışmalar tam gaz

Suriye'nin TSK operasyonlarıyla özgürleştirilen veya Özgür Suriye Ordusu kontrolünde bulunan bölgelerde faaliyet gösteren Sivil Savunma ekipleri, "Geri Dönenler İçin Umut...

Yerinden Edilmişler İçin Güvenli Geri Dönüşe Doğru" sloganıyla Halep'in özgürleştirilmesinin ardından kapalı olan yolları trafiğe açmak için yollara dökülen enkaz ve bombardıman sırasında tahrip olan araçları da kaldırmaya başladı. Şehirde enkaz kaldırma, yol açma ve temizlik çalışmalarının ardından Halep-Gaziantep karayolunda temizlik çalışmasına başlayan gönüllüler iş makineleri ile hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Enkaz kaldırmanın dışında yangınlara müdahale, mayın temizleme, arama kurtarma, acil sağlık hizmetleri gibi pek çok alanda faaliyet gösteren gönüllüler 10 yıl içinde 300'den fazla üyelerini ise savaşa kurban verdi.