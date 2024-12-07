Kimse vatandaşlarımızı tehdit edemez

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın tehdit edildiği yönündeki açıklamalarıyla ilgili soruları yanıtladı. Vali Sezer, Edirne'de sadece belediye başkanı değil, tehdide maruz kalan tüm vatandaşları kolluk ve adli birimlerin korumakla görevli olduğunu belirtti. Sezer, Edirne'nin bir huzur şehri olduğunu ve huzur şehrinin tehdit, şantaj vb. gündemlerle anılmasının iyi bir şey olmadığını söyledi. Akın'ın "tehdit ediliyorum" açıklamasını gördüğünü ve kendisini aradığını anlatan Sezer, "Şehrimizin Belediye Başkanı'nın bu tür şeylere maruz kalmasını kabul edemeyiz. Bu tür konuları Belediye Başkanının dile getirmesini şehrin Valisi ve güvenlik güçleri olarak kabul etmemiz söz konusu değil. Belediye Başkanımız ve şehrimizdeki herhangi bir vatandaşımız tehdit edilemez ve bununla ilgili de gerekenler yapılır" dedi. AA