MİT, PKK/KCK’nın Suriye elebaşını yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/ KCK'nın Suriye'deki sözde sorumlularından Serhat Özmen'i yurtdışında yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, terör örgütü PKK/ KCK'nın Suriye'deki yapılanmasının sözde sorumlularından "Yılmaz" kod adlı Serhat Özmen'in yurtdışındaki yerini belirledi. MİT'in operasyonuyla yakalanan Özmen, Türkiye'ye getirildi. Terör örgütüne 2014'te katılan Özmen'in, birçok bölgede silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Özmen'in, Suriye'nin ardından 2023'ün başından itibaren Irak'taki örgüt yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtildi.