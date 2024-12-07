Muhalifler ilerliyor! "Esad Tahran'a kaçtı" iddiası: Hama'nın geçmişi katliam dolu...

Suriye'de rejim karşıtı silahlı muhalif gruplar ile rejim güçleri arasında 27 Kasım'da başlayan çatışmalarda harita anbean değişiyor. 9 gün içinde adeta Suriye'de birçok stratejik kenti ele geçiren rejim karşıtı silahlı gruplar, Halep, İdlib, Tel Rıfat ve Hama'nın ardından başkent Şam öncesi son kale olarak nitelendirilen Humus'u da ele geçirdi.
Suriye'de rejim 2000 yılından beri Beşar Esad'ın elinde. 24 yıllık iktidarı bir kez daha sallantıda olan Esad koltuğunu ülkeyi 1970'te ele geçiren babası Hafız Esad'dan devraldı.
Esad ailesinin başını çektiği Baas rejimi bu tarihler boyunca çok sayıda katliam yaptı. Önceki gün rejimin kaybettiği Hama kentindeki katliamlar da hâlâ hafızalarda.
27 GÜNDE 30 BİN SİVİL KATLİAMI
Dönemin Suriye lideri Hafız Esad'ın kardeşi Rıfat Esad komutanlığındaki özel kuvvetler, 2 Şubat 1982'de ülkenin orta kesimindeki Hama ilindeki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın rejime karşı başlattığı ayaklanmayı bastırmak için şehri kuşatarak önce havadan bombardıman yapmış, daha sonra topçu atışları ve toplu idamlarla 27 günde 30 bin sivili katletmişti.
1964 yılında da İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporuna göre Müslüman Kardeşler'in başını çektiği sokak protestoları, 100 dolayında kişinin ölümüyle sonuçlandı.
ESAD NEREDE, İRAN'A MI KAÇTI?
Rejim karşıtı silahlı grupların Suriye'nin 3 büyük kentini bir hafta gibi kısa sürede ele geçirerek başkent Şam'a yaklaşmasının ardından, Beşar Esad ve ailesinin ülkeden ayrıldığı ileri sürüldü. Dün gece sosyal ağlara düşen bu iddiayı muhaliflere yakın isimler de doğruladı. 24 yıldır iktidarda bulunan Esad'ın nereye gittiğine dair ise herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Ancak rejim medyası, Esad'ın görüşmelerde bulunmak üzere İran'ın başkenti Tahran'a gittiğini savundu.
Esad nerede? Esad Tahran'a mı kaçtı? Tahran'dan canlı yayınla son dakika...
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.
30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.
Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.
Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.
Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.