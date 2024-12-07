Muhalifler ilerliyor! "Esad Tahran'a kaçtı" iddiası: Hama'nın geçmişi katliam dolu...

ESAD NEREDE, İRAN'A MI KAÇTI?

Rejim karşıtı silahlı grupların Suriye'nin 3 büyük kentini bir hafta gibi kısa sürede ele geçirerek başkent Şam'a yaklaşmasının ardından, Beşar Esad ve ailesinin ülkeden ayrıldığı ileri sürüldü. Dün gece sosyal ağlara düşen bu iddiayı muhaliflere yakın isimler de doğruladı. 24 yıldır iktidarda bulunan Esad'ın nereye gittiğine dair ise herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Ancak rejim medyası, Esad'ın görüşmelerde bulunmak üzere İran'ın başkenti Tahran'a gittiğini savundu.

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