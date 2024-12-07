Türk STK’lardan Halep halkına gıda kolisi

27 Kasım günü muhaliflerin Suriye rejimine karşı başlattıkları operasyonla kontrolünü ele geçirdikleri Halep'te Türk STK'lar yardım faaliyetlerine başladı. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Halep şehir merkezindeki Hıristiyan ailelere gıda kolisi, acil yardım paketi ve ekmek dağıttı.Vakfın Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, "Din, dil, ırk ve mezhep ayrımı gözetmeksizin ulaşılabilen herkese destek olmaya çalışıyoruz. Halep halkına yönelik insani yardım çalışmalarımız devam edecek. Her gün 40 bin ekmek dağıtıyoruz. Hem çadır kamplarda hem de şehir ve ilçe merkezlerinde yaşayan yüz binlerce kişi, insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Tüm dünyaya, Suriye halkına destek olmaları için yardım çağrısında bulunuyoruz" dedi. İHA