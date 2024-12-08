Muhaliflerin Suriye’nin Başkenti Şam’ı Almasıyla Kamışlı’da Esad heykeli yıkıldı, kutlamalar sırasında silah sesleri yükseldi

Kutlamaların yoğun şekilde sürdüğü Kamışlı'da sık sık silah sesleri duyuldu. Bölgedeki silah sesleri ve coşkulu gösteriler, Türkiye sınırında yer alan Mardin'in Nusaybin ilçesinden de net bir şekilde işitildi.

Kamışlı halkının, yıllardır süren iç savaş ve Esad rejimine karşı duydukları öfkeyi sokaklara taşıdığı gözlemlenirken, kutlamaların ilerleyen saatlerde devam etmesi bekleniyor. Şam'ın muhaliflerin eline geçmesi, Suriye'de dengelerin değişebileceği yönünde önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor.