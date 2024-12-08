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Giriş Tarihi: 8.12.2024 15:53

Muhaliflerin Suriye’nin Başkenti Şam'ı Almasıyla Kamışlı'da Esad heykeli yıkıldı, kutlamalar sırasında silah sesleri yükseldi

Suriye'nin başkenti Şam’ın muhaliflerin kontrolüne geçtiği haberi üzerine Kamışlı kentinde halk sokağa döküldü. Kutlamalar sırasında Hafız Esad ve Beşer Esad’ın heykeli yıkılırken, havaalanı girişinde bulunan Esad’ın fotoğrafının yer aldığı tabela da parçalanarak kaldırıldı.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Muhaliflerin Suriye’nin Başkenti Şam’ı Almasıyla Kamışlı’da Esad heykeli yıkıldı, kutlamalar sırasında silah sesleri yükseldi

Kutlamaların yoğun şekilde sürdüğü Kamışlı'da sık sık silah sesleri duyuldu. Bölgedeki silah sesleri ve coşkulu gösteriler, Türkiye sınırında yer alan Mardin'in Nusaybin ilçesinden de net bir şekilde işitildi.

Kamışlı halkının, yıllardır süren iç savaş ve Esad rejimine karşı duydukları öfkeyi sokaklara taşıdığı gözlemlenirken, kutlamaların ilerleyen saatlerde devam etmesi bekleniyor. Şam'ın muhaliflerin eline geçmesi, Suriye'de dengelerin değişebileceği yönünde önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor.

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Muhaliflerin Suriye’nin Başkenti Şam'ı Almasıyla Kamışlı'da Esad heykeli yıkıldı, kutlamalar sırasında silah sesleri yükseldi
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