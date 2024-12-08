“Sadece bize Türkiye kapılarını açtı, her zaman destek oldu”

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Trabzon'da yaşayan Suriyeliler meydanda toplanarak kutlama yaptı. Suriyeliler mutluluklarını SABAH'a anlattı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ALLAH RAZI OLSUN

Yıllardır bekledikleri sevinçli haberi aldıklarını dile getiren Trabzon Üniversitesi Hukuk bölümü 1.sınıf öğrencisi Hend Khatıb (21), Savaştan kaçıp Türkiye'ye geldik. Ailemle birlikte "13 yıldır burada yaşıyorum.Liseyi burada tamamladım. Şimdi ise Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1.sınıfı okuyorum. Türkiye ile Suriye arasındaki halk ve devlet olarak coğrafi olarak örf ve adetlerimiz aynı. Bu nedenle zaten Suriye de ve Türkiye 'de yaşanan olaylar birbirini etkiliyor. Suriye iyi olursa Türkiye de iyi olacaktır. Biri kötü olursa ekonomik ve siyasal anlamda sınır ülkeleri olması açısından ülke içindeki olaylar birbirini etkiliyor. Esad rejiminin çökmesi gem Suriye için hem Türkiye için iyi olacaktır. Suriye'ye istikrarlı hükumet geleceği içinçok mutluyuz. Basta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk milletine teşekkür ederim. Esad'dan kurtulduk.Allaha şükürler olsun. Bundan sonrası inşallah her yerde iyi olacak"

"BİZ İKİ DEVLET,TEK MİLLETİZ"

Ziyad Khiti (22) ise,"10 yıldır Trabzon'da yaşıyorum. Bize sadece Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan kapılarını açtı, destek oldu. Türkler sayesinde yıllardır süren savaş ve Esad rejimi bitti. Bundan sonra bütün Türk milletini Suriye'ye bekliyoruz .Biz iki devlet tek milletiz"dedi. KTÜ Mimarlık bölümü 1.sınıf öğrencisi Hasan Zeidan (19) ise, "Bugün bizim en mutlu günümüz. Liseyi burada tamamladım. Ailemle burdayız. 5 yıldır Trabzon'dayım. Savaş bitti,bu yaz inşallah ailemle Suriye ye gideceğiz. Allah Türklerden razı olsun. Esad yüzünden Suriye'ye gitmek istemiyorduk. Ancak Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk halkının desteğiyle Esad yok oldu. Artık gönül rahatlığıyla ülkemize döneceğiz. Desteğini esirgemeyen ve hep yanımızda olan Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkür ediyorum." diye konuştu. Ammar Ades (26) ise ,4 yıldır Trabzonda yaşıyoruz. Yıların rejimi, savaşı Türk milletinin desteğiyle sona erdi. Allah Erdoğan'dan razı olsun. Bizlere sadece ve sadece Türkiye kapılarınızı açtı. Türklerin desteğiyle 13 yıldır süren savaş bitti. Allah izin verdi, özgürlük geldi Esad'dan kurtulmuş olduk.Artık Suriye ye döneceğiz. Çok ama çok mutluyuz. Bugün en büyük bayramımız"

ARTIK AİLELER VE ÇOCUKLARIMIZ MÜSLÜMANLARIN HÜKÜMDAR OLDUĞU ÖZGÜR TOPRAKLARA DÖNECEK

Kutlamalar sonrası açıklama yapan KTÜ Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Abdulkadir Yılmaz , Bugün özgürlüğün, kurtuluşun, fethin ve zaferin günüdür. Bugün zalim bir diktatörün, eli kanlı işbirlikçilerinin geleceğe umut vadeden, özgürlük için kanlarını topraklarına feda etmiş onurlu Suriye halkından kaçışının günüdür.Bugün, büyük bir tarihî ana şahitlik ediyoruz. Zaferin ve özgürlüğün anı… Zulüm ve zorbalık karanlığından özgürlük güneşinin doğduğu an. Bu toprakların onuru ve şerefi, yıllarca süren acı ve kan dolu günlerin ardından yeniden şahlanıyor. Zulüm zindanlarında direnişiyle tarihe geçen kahraman tutuklular. Sizler, metanetin ve azmin sembolüsünüz. Özgürlük, sizin hakkınız ve yurdunuzdur. O büyük gün, çok yakında sizlerin olacaktır.

ALLAH, SİZLERDEN RAZI OLSUN VE HER DAİM İYİLİKLER İHSAN EYLESİN

Türkiye ve Katar ise yönetimi ve halkıyla 13 yıllık bu soykırım sürecinde başından itibaren Esed rejiminin işlediği zulümler karşısında mazlumların yanında yer aldığını belirten Yılmaz," Ezilen, katledilen Suriye halkının sesi, soluğu oldu; yaşadıkları şehirler, köyler harabeye çevrilmiş milyonlarca mazluma kucak açtı Kimi güçlerin emperyal saiklerle doğrudan zalim rejimin yanında saf tuttuğu, kimilerinin ise zalim ile mazlum arasında tarafsız kalma vicdansızlığına yöneldiği bir vasatta Türkiye insanlıktan, hukuktan, adaletten yana tavır aldı. Şimdi devrim amacına ulaştı. Şam'dan Halep'e, Humus'tan Hama'ya özgür Suriye'yi inşa edecek ve bizlerden çalınan tüm toprakları sahiplerine kavuşturacağız. Ne eli kanlı Baas çetesi, ne Rusya, ne İran ne de PKK topraklarımızda asla ve asla hükümranlık kuramayacak sahip olduklarımızı yakında tamamlayacağız. Yeni bir Suriye inşa etmek için harekete geçiyoruz. Artık aileler ve çocuklarımız Müslümanların hükümdan olduğu özgür topraklara dönecek ve Suriye'yi geleceğe taşıyacak. Bu noktada, yanımızda duran ve hak davamızı destekleyen devletlere teşekkür etmeyi bir borç biliriz. Başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere Katar Devleti, bizlere maddi, siyasi ve insani yardımlarını esirgemeyen tüm dost ülkeler. Sizlerin desteği, direnişimizi güçlendirmiş ve bu zaferin kapısını aralamıştır. Allah, sizlerden razı olsun ve her daim iyilikler ihsan eylesin" dedi.