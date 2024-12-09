Münbiç terörden temizleniyor

SuriyeMilli Ordusu, (SMO) terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Tel Rıfat'ın kurtarılmasının ardından Münbiç'te de terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı operasyon başlattı. Örgütün 2016'da işgal ettiği Münbiç'in, kuzey ve batı kesimlerinde ilerleyen SMO, teröristlerle çatışmaya devam ediyor. Güvenlik kaynakları, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun sürdürdüğünü ve Münbiç'in yüzde 80'inin kontrol altına alındığını bildirdi. Harekatta, SMO, kentin PKK/YPG'nin elinden alınması için hem havadan hem karadan müdahale ediyor. İlçede halk da ayaklanarak terör örgütünü kentten çıkarmaya çalışıyor.