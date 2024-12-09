Suriye’de Türkmen liderinden çarpıcı mesaj: “Yeni bir suriye için el ele” zaferin adı: Özgürlük ve onur

Suriye Türkmen Birliği Başkanı Mahmut Zengin ile birlikte Suriyeli 15 aşiret ile birlikte, Beşar Esad rejiminin çöküşünü ve Suriye halkının büyük devriminin zaferini kutladı. Zengin, yaptığı açıklamada özgürlük için mücadele eden kahraman mücahitleri selamladı ve tüm Suriyelilere birlik çağrısında bulundu.

"BU ZAFER ZALİMLERE KARŞI DİRENEN HALKIN ESERİDİR"

Zengin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bugün Suriye'nin onuru ve özgürlüğü için yazılan destanı kutluyoruz. Beşar Esad ve zalim rejimi, halkımızın kararlılığı ve kahraman mücahitlerimizin fedakârlıkları sayesinde tarihin karanlıklarına gömüldü. Şehitlerimizin kanıyla yazılan bu zafer, özgürlük ve adalet arayan herkesin umudu olmuştur.

Biz, Suriye Türkmenleri olarak bu büyük zaferin ayrılmaz bir parçasıyız. Kadim geleneklerimiz ve ortak değerlerimizle, mezhep ayrımı gözetmeden, modern, demokratik ve çoğulcu bir Suriye'yi inşa etmek için kararlıyız. Bu zafer, halkımızın gücünün ve kararlılığının bir sembolüdür."

TÜRKİYE'YE ÖZEL TEŞEKKÜR

Mahmut Zengin, açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk halkına özel bir teşekkürde bulunarak, şunları söyledi:

"İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah'a da şükretmez. Türkiye, bu süreçte halkımızın yanında olmuş, devrimimizin başarıya ulaşmasında büyük rol oynamıştır. Türk halkına ve devletine minnettarlığımız sonsuzdur."

"ESAD REJİMİ TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GİTTİ"

Zengin, konuşmasını şu sözlerle noktaladı: "Zafer yalnızca Allah'tandır. Bugün, özgürlük ve onur için mücadele eden devrimcilerin haykırışları zaferle sonuçlanmıştır. Şimdi önümüzdeki görev; birlik, kamu yararı ve adalet temelleri üzerine kurulu yeni bir Suriye inşa etmektir. Yaşasın özgür, birleşik ve gururlu Suriye! Esad sonsuza dek tarihin çöplüğüne düşmüştür."

YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARI ARALANIYOR

Türkmen liderinin açıklamaları, Suriye'nin zalim bir rejimden kurtulmasının ardından özgürlük mücadelesi veren tüm halklara umut oldu. Şimdi gözler, modern ve demokratik bir Suriye için atılacak adımlara çevrilmiş durumda.