Baas rejiminin yıkılmasının ardından Beşar Esad’ın şatafatlı hayatı da bir bir ortaya çıkıyor

Takvim yaprakları 27 Kasım'ı gösterdiğinde Suriye'de tarihi bir gün yaşandı. Silahlı muhalif gruplar, yarım asırdır devam eden rejime başkaldırdı. Adım adım ilerleyen muhalifler, 12 gün içinde tüm ülkeyi kontrol altına aldı. 61 yıllık Baas rejimi sona ererken; devrik lider Esad ülkeden kaçtı.

Suriye'de kontrolü ele geçiren muhalifler, Rusya'ya kaçan eski rejim lideri Beşar Esad'ın lüks yaşamını da gözler önüne serdi. Dün Esad'ın, aralarında Ferrari, Lamborghini, Bentley, Rolls Royce gibi ultra lüks marka otomobillerin yanı sıra birçok markanın üst segmentinin de bulunduğu otomobil koleksiyonuna el koyarken, bugünde Esad'ın Moskova'nın en prestijli caddelerinde bulunan mal varlıkları ortaya çıktı.

YATIRIMCILARIN GÖZ BEBEĞİ MERKEZ

Esad'ın, ticaretin ve finansın kalbi olarak değerlendirilen Moskova'nın en prestijli binalarında kendisi ve yakın akrabaları adına daireler satın aldığı belirlendi. Esad'ın 302 metre yüksekliğiyle Avrupa'nın en yüksek binaları arasında yer alan ve bir çok şirketin genel merkezinin bulunduğu binada 20 lüks dairesi olduğu ortaya çıkarken, o binadaki dairelerin fiyatı 10 milyon euro değerinde.

GAYRİMENKUL ZENGİNİ

Esad'ın sadece mal varlığının ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 2022'de 1 ila 2 milyar dolar arasında olduğu, bugün ise bu rakamın 10 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Esad'ın yakın akrabalarının, İspanya ve Fransa'nın yanı sıra Curaçao, Lihtenştayn ve Lüksemburg gibi vergi cennetlerinde yüz milyonlarca euro değerinde şirketleri bulunurken, İspanya'da 500 evin yanı sıra Paris'te devasa evler ve Fransa' da da bir şatoya sahip olduğu söyleniyor.

MAL VARLIĞI 10 MİLYAR EURONUN ÜSTÜNDE

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bir raporda Esad Ailesinin kaçakçılık, silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığının yanı sıra koruma parası ve gasp işleri gibi suç faaliyetlerine de karıştığı belirtilirken, büyük miktarlarda parayı aklamak için meşru kurumsal yapılar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar işlettiği söyleniyor. Raporda, "Esad ailesi, rejimin mali kaynaklara erişmesi için bir araç görevi gören, paravan şirketleri ve şirket cephelerini içeren karmaşık bir patronaj sistemi işletiyor" deniliyor.

ÜLKENİN EN ZENGİNİ KUZENİ

Suriye'nin en zengin adamı ise Esad'ın kendisi değil, kuzeni Rami Machluf olarak gösteriliyor. Machluf'un Suriye ekonomisinin yarısından fazlasını (telekom şirketleri, bankalar, TV kanalları, oteller, mağazalar ve tütün ithalatındaki tekel) kontrol ettiği söylenirken, şirketlerinin değerinin 5 milyar ila 10 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.