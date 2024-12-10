Türkiye Suriyeli kardeşleri için umut ışığı olmaya devam edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'daki 15. Büyükelçiler Konferansı'nda, Suriye konusunda önemli mesajlar verdi:Suriye'de yeni bir dönem başladı, artık ileriye odaklanmak gerekiyor. Kalıcı çözümle barış ve istikrarın, ancak ulusal uzlaşıyla sağlanabileceğini en başından beri dile getirdik.Zor günlerinde Suriyeli kardeşlerine el uzatmış Türkiye, Şam'da açılan yeni sayfada da yanlarında olacak. Herkes Suriyelileri terk ederken, Türkiye yanlarında durdu. Erdoğan'ın güçlü iradesi, umudunu kaybeden Suriyeliler için umut ışığı oldu ve olmaya devam edecek.DEAŞ ve PKK'nın mevcut durumdan fayda sağlamasının önlenmesi, Suriye'yi terörizm için güvenli liman olmaktan çıkartacaktır. Bunun için de her türlü çalışmamıza kararlılıkla devam edeceğiz.Türkiye adaletin tecellisi için her türlü güçlüğü omuzladı.