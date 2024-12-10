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Giriş Tarihi: 10.12.2024

Türkiye Suriyeli kardeşleri için umut ışığı olmaya devam edecek

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Türkiye Suriyeli kardeşleri için umut ışığı olmaya devam edecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'daki 15. Büyükelçiler Konferansı'nda, Suriye konusunda önemli mesajlar verdi:
Suriye'de yeni bir dönem başladı, artık ileriye odaklanmak gerekiyor. Kalıcı çözümle barış ve istikrarın, ancak ulusal uzlaşıyla sağlanabileceğini en başından beri dile getirdik.
Zor günlerinde Suriyeli kardeşlerine el uzatmış Türkiye, Şam'da açılan yeni sayfada da yanlarında olacak. Herkes Suriyelileri terk ederken, Türkiye yanlarında durdu. Erdoğan'ın güçlü iradesi, umudunu kaybeden Suriyeliler için umut ışığı oldu ve olmaya devam edecek.
DEAŞ ve PKK'nın mevcut durumdan fayda sağlamasının önlenmesi, Suriye'yi terörizm için güvenli liman olmaktan çıkartacaktır. Bunun için de her türlü çalışmamıza kararlılıkla devam edeceğiz.
Türkiye adaletin tecellisi için her türlü güçlüğü omuzladı.

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Türkiye Suriyeli kardeşleri için umut ışığı olmaya devam edecek
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