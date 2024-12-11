Büyükşehir emekçileri yeni yıla işsiz girecek

Göreve gelir gelmez çok sayıda işçiyi işten çıkaran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yeni yıla günler kala, 12 belediye çalışanını daha kapı önüne koydu. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, koltuğa oturur oturmaz büyükşehir belediyesinin çeşitli birimlerinden 200 civarında işçiyi işten çıkardı. Tugay işten çıkarmaya gerekçe olarak da seçime kısa süre kala işe alınmaları gösterdi. Tam 'Her şey bitti' derken Tugay yeni bir işçi kıyımına daha imza attı.Başkan Tugay'ın talimatı ile bir önceki başkan Tunç Soyer döneminde kurulan Kent Konseyi Şube Müdürlüğünün kapısına kilit vuruldu. Ardından da burada görev yapan 12 personel işten çıkarıldı. Çalışanlar işten çıkarıldıklarını cep telefonlarına gelen SMS mesajları ile öğrendi. Çalışanlara gönderilen kısa mesajda, "4-A kapsamındaki sigortalılığınız belirsiz sözleşmeli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi nedeniyle 06.12.2024 tarihli işten ayrılış bildiriminiz işveren tarafından yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. Çalışanların aldıkları kısa mesajlarla büyük şok yaşadığı öğrenildi.