Türkiye güçlünün değil haklının yanında olacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:
Türkiye olarak, uluslararası alanda hakkaniyet ve adalet arayışlarına öncülük etmeye kararlıyız.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş:
Gazze'de, Suriye'de ve mazlumun olduğu her coğrafyada adaletin, barışın ve insan haklarının herkes için tesis edildiği bir dünya için çalışmayı sürdüreceğiz.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:
Türkiye olarak nerede olursa olsun yaşanan acılara ve hak ihlallerine karşı sesimizi yükseltmeyi, her zaman adaleti ve hakkaniyeti savunmayı sürdüreceğiz. Güçlünün değil, haklının yanında olmaya devam edeceğiz. Kerim CENGİL/
SABAH