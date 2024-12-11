Türkiye güçlünün değil haklının yanında olacak

Türkiye olarak, uluslararası alanda hakkaniyet ve adalet arayışlarına öncülük etmeye kararlıyız.Gazze'de, Suriye'de ve mazlumun olduğu her coğrafyada adaletin, barışın ve insan haklarının herkes için tesis edildiği bir dünya için çalışmayı sürdüreceğiz.Türkiye olarak nerede olursa olsun yaşanan acılara ve hak ihlallerine karşı sesimizi yükseltmeyi, her zaman adaleti ve hakkaniyeti savunmayı sürdüreceğiz. Güçlünün değil, haklının yanında olmaya devam edeceğiz.SABAH