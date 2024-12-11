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Giriş Tarihi: 11.12.2024

Türkiye güçlünün değil haklının yanında olacak

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Türkiye güçlünün değil haklının yanında olacak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Türkiye olarak, uluslararası alanda hakkaniyet ve adalet arayışlarına öncülük etmeye kararlıyız.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Gazze'de, Suriye'de ve mazlumun olduğu her coğrafyada adaletin, barışın ve insan haklarının herkes için tesis edildiği bir dünya için çalışmayı sürdüreceğiz.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Türkiye olarak nerede olursa olsun yaşanan acılara ve hak ihlallerine karşı sesimizi yükseltmeyi, her zaman adaleti ve hakkaniyeti savunmayı sürdüreceğiz. Güçlünün değil, haklının yanında olmaya devam edeceğiz. Kerim CENGİL/SABAH
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Türkiye güçlünün değil haklının yanında olacak
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