‘CHP DEM’leniyor’ diyen Savaş’a ihraç

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, partisi CHP'den ihraç edildi. Lütfü Savaş, 3 Kasım 2024'te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'nin İstanbul Esenyurt'ta DEM Parti eş genel başkanlarının katılımıyla düzenlediği mitinge tepki göstererek, "Terör örgütleri üzerinden içimize fitnelik sokan, etnik çatışma hayalleri görenler için bugün bu ülkenin kurucu iradesinin partisine her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç var. Ve bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul.Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" ifadelerini kullandı. Savaş, açıklamaları nedeniyle CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. CHP'den bugün yapılan açıklamada ise Savaş'ın kesin çıkarma cezası ile partiden ihraç edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Önceki dönem Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında, Merkez Yönetim Kurulumuzun 6 Kasım 2024 tarihli sevk kararı, Yüksek Disiplin Kurulumuzun 11 Aralık 2024 günlü olağan toplantısında görüşülmüştür. Yüksek Disiplin Kurulumuz, Lütfü Savaş'ın 3 Kasım 2024 tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımı, 'Partide aldıkları görev ve sorumluluk ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' ve 'Partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak' eylemi olarak değerlendirmiş, kesin çıkarma cezası ile cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."