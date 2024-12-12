Kaza yapınca ilk işi plakayı sökmek oldu

İstanbul Ataşehir'de önceki gün gece saatlerinde lüks bir araç seyir halindeyken bir anda direksiyon hâkimiyetini kaybedince yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın önü kullanılamaz hale gelirken araçtan inen adamın ilk işi ise plakaları sökmek oldu. Ardında aracı bırakıp olay yerinden kaçtı. Bölgeye gelen polis ekipleri yaptıkları incelemelerde aracın CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi adına kiralık olduğunu belirledi.Polislerin tam aracı çekiciye yükleyecekleri sırada olay yerine gelen bir kişi aracı kendisinin kullandığını belirtti. Yapılan testte 1.96 promil alkollü çıkan sürücünün ehliyetine el konuldu. Araç çekiciye yüklenerek bölgeden kaldırıldı. Yapılan incelemelerde kaza yapan alkollü sürücünün aracın plakasını CHP'li vekil adına kiralık olduğu için söktüğü değerlendirildi.