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Giriş Tarihi: 13.12.2024 13:06

AK Partili Kırkpınar’dan ‘Yapay Zekalı’ gönderme

TBMM’de devam eden bütçe görüşmeleri kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İzmir Körfezi’nin durumunu yapay zekaya sorduklarını belirterek durumun vahametini açıkladı. Bunun üzerine açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, belediye başkan adaylarını yapay zekaya soran CHP’nin yapay zeka ile belirlenen Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

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AK Partili Kırkpınar’dan ‘Yapay Zekalı’ gönderme

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir Körfezi'nin mevcut durumumun yapay zekaya sorulduğunu hatırlatarak, "İzmir Körfezi'nin mevcut durumu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından yapay zekaya soruldu. Sayın bakanımız da yapılan sorgu sonucunda ortaya çıkan durumu devam eden bütçe görüşmeleri kapsamında mecliste fotoğraflarıyla gösterdi. Ancak belediye başkanlarını yapay zeka ile belirleyen CHP'nin yapay zekaya sorulan İzmir Körfezi'nin mevcut durumuna tepki göstermeleri dikkatlerden kaçmadı. Daha önce de belirtmiştik. Bunların gözleri var görmez kulakları var duymazlar. Yapay zeka ile belirledikleri başkanlardan biri olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay'ın sorumluluğunu yerine getirmemesi halinde maalesef üzülerek belirtmek gerekir ki İzmir Körfezi'nin son durumu bu halde olacak" dedi.

İÇLER ACISI

Kırkpınar, yapay zeka ile ortaya çıkan görüntünün içler acısı olduğunu belirterek, "Yapay zeka ile belirlenen belediye başkanının eseri olan İzmir Körfezi'ne müdahale edilmezse maalesef bu görüntüler kaçınılmaz olacak" şeklinde konuştu.

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AK Partili Kırkpınar’dan ‘Yapay Zekalı’ gönderme
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