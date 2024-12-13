Kültürel mirasımız için çalışmalıyız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği dolayısıyla Ankara'da bulunan Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'un eşi Zsuzsanna Nagy ile bir araya geldi. Emine Erdoğan, Nagy'yi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi girişinde samimi bir şekilde karşıladı. Emine Erdoğan ve Nagy'ye kütüphanedeki vatandaşlar ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Lider eşleri, "Fatih Sultan Mehmet" sergisini gezdi. Emine Erdoğan, konuğuna, Mevlana'nın "Mesnevi" eserinin İngilizce baskısını hediye etti. Emine Erdoğan, "Bu ziyareti, dostluk ve bilgi ışığında geleceğe bir adım daha atmak olarak görüyor; ortak kültürel mirasımızın korunması için hep birlikte çalışmayı temenni ediyorum" dedi.