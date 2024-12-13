Manisalı üreticiye DSİ’den yeni yıl hediyesi: Alaağaç barajında işlem tamam

Yeni yıla sayılı gün kala Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'dan Manisalı çiftçileri sevindiren haber geldi. Balta Manisa'nın Demirci ilçesi sınırları içinde kalan Alaağaç Barajındaki yapım çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, proje sayesinde bölge ekonomisinin 2024 yılı rakamlarıyla ortalama yılda 34 milyon 850 bin lira ek gelire kavuşacağını söyledi.

BARAJDA SU TUTULDU

Projenin DSİ'nin 2024 yılı performans hedefinde olduğunun altını çizen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Alaağaç Barajı'nı yılsonuna kadar yetiştirebilmek için yaz ayları boyunca yoğun bir tempoda çalıştık. Gövde dolgusu, Dolusavak ve vana odası imalatlarını bitirdik. Tıkaç betonunu atarak barajda su tuttuk. Manisalı üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

3 MİLYON 600 BİN METREKÜP SU DEPOLANACAK

Manisa'nın Türk tarımının lokomotif kentlerinden biri olduğunu vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, üreticilerimizin dünya ile rekabet edebilir koşullara ulaşabilmesi için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. Manisa Alaağaç Barajı'nı da bu hedef doğrultusunda inşa ettiklerini belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, " Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden yüksekliği 40.5 metre olarak inşa ettiğimiz barajımızda 3 milyon 600 bin m³ su depolayacağız. 4 bin 100 dekar araziyi borulu basınçlı sistem ile sulayacağız." Diye konuştu.

4 BİN 100 DEKAR ARAZİYE CANSUYU GELİYOR

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Sulu tarım olanağının artmasıyla bölge üreticilerimiz katma değeri yüksek farklı ürünleri yetiştirme olanağına da sahip olacak. Ayrıca sulama maliyetleri düşecek. Çiftçimiz 2024 yılı rakamlarıyla yılda 34 milyon 850 bin lira daha fazla kazanacak." dedi.