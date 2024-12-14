‘Dezenformasyon küresel güvenlik sorunu’

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "İletişimde Yapay Zekâ: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" temasıyla İstanbul'da düzenlenen "Stratcom Summit 2024" zirvesine mesaj gönderdi: "Türkiye güçlünün değil, haklının sesini duyurmak için cesur ve ilkeli habercilik anlayışından taviz vermedi. İsrail katliamlarından bütün dünyanın haberdar olmasını sağlamak, bu yaklaşımın en somut çıktısı. Yapay zekâ, küresel bir güvenlik sorununa dönüşen dezenformasyon ve manipülasyonun yayılmasına sebep olmakta. Türkiye olarak adaleti, ahlakı, vicdanı, insan haklarını gözeten küresel bir yapay zekâ anlayışının güçlendirilmesi için çalışacak.