Ankara'da 11 Kasım Dünya İnsan Hakları Günü Programı'nda Başkan Erdoğan'la birlikte sahneye çıkan Halepli kardeşler Rimas Jabakji (13) ve Abdulhadi Jabakji (8) duygularını SABAH'a anlattı: "O gece heyecandan uyuyamadık. Çünkü Erdoğan bize kapıları açtı, sahip çıktı. Cumhurbaşkanımızın koltuğu altında sahneye doğru yürürken dünyanın en güçlü çocukları gibi hissettik.Büyüyünce doktor olmak, yardıma ihtiyaç duyan çocuklara şifa dağıtmak istiyoruz. Suriye'de bittiği gibi artık tüm savaşlar bitsin, artık çocuklar ölmesin, üşümesin, üzülmesin. Türkiye'ye sığındığımız ilk günden bugüne hiçbir an yabancı gibi hissetmedik. Bir yanımız Suriye, bir yanımız Türkiye. İyi ki varsınız. Allah Türkiye'yi korusun.