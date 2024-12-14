‘Eğitimde fırsat eşitliğini sağladık’

umhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Haliç Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Törende "Sürdürülebilir Kalkınmada Üniversitelerin Rolü" başlıklı bir konuşma yapan Yılmaz, ''Üniversitelere girişlerdeki adaletsizlikleri ortadan kaldırarak her öğrencimize eşit şartlarda eğitim imkânı sunulmuş, kadınlarımızın, genç kızların yükseköğretimine erişim oranı 21 yılda yüzde 14'ten yüzde 51'e yükselmiştir. Bu bir değişim değil, devrimdir'' dedi. Bunun sonuçlarının önümüzdeki yıllarda daha iyi görüleceğini belirten Yılmaz, ''Bir örnek vermek gerekirse üniversite mezunu kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 70'in üzerinde. Dolayısıyla biz hiçbir şey yapmasak bile sadece üniversite mezunu olan kadınların sayısı arttıkça daha fazla çalışan ve girişimci kadın göreceğiz. Bu da ekonomik yapımızdan sosyal ortamlarımıza kadar birçok unsuru zaten kendiliğinde dönüştürecek'' diye konuştu. Eğitime her kademede büyük önem verdiklerini söyleyen Yılmaz "Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı'nda, yükseköğretimin güçlendirilmesini stratejik bir hedef olarak belirledik. TBMM'de görüşmelerine devam edilen 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifimizde eğitime öncelik verdik ve yüzde 14,8 ile en yüksek payı ayırdık" bilgisini verdi. Türkiye'nin eğitim alanında önemli atılımlar yaptığını belirten Yılmaz, "Akademik performansta ilk 10 ülke arasında yer almayı hedefliyoruz" dedi.