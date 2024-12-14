FETÖ operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda terör örgütü FETÖ'ye finansman sağladığı, işsiz kalan örgüt üyelerine para aktararak örgütü ayakta tutmaya çalışanlar olduğu bilgisine ulaştı. Gerekli delilleri toplayan polis, 11 Aralık'ta operasyon için düğmeye bastı. Adana, İstanbul ve Manisa'da eş zamanlı olarak yapılan şok baskında 14 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilerden M.K.'nın medikal firma kurup işyerinde örgütsel toplantı yaptığı ve finans ağını buradan yönettiği, FETÖ üyelerine para aktardığı öne sürüldü. Sorguları tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.