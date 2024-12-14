İzmir Körfezi’ni yapay zekâya sordu

İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümleri hepimizi kahretti. İzmir Körfezi Bilim Kurulu'nu oluşturduk, 15 maddelik Acil Eylem Planı'nı ortaya koyduk. Fotoğraftaki yer İzmir Körfezi, fikir sahibi yapay zekâ, eser sahibi İzmir Büyükşehir Belediyesi. Özgür Özel 'Belediye başkan adaylarımızı yapay zekâyla belirliyoruz' demişti. Biz de yapay zekânın belirlediği adayların yönettiği şehirleri doğal olarak yapay zekâya bir soralım istedik. Eğer İzmir Büyükşehir Belediyesi gerekli önlemleri almazsa 2034 yılında körfezin ne durumda olacağını sorduk. Tabii, yapay zekâ uygulaması da mevcut durumu göz önünde bulundurarak karşımıza işte böyle bir İzmir Körfezi çıkardı. Balıkların yaşamlarının son bulduğu bir Körfez var, mavinin siyaha dönüştüğü bir Körfez var, kokuya ve kirliliğe dayanamayıp İzmir'in terk edildiği görüntüyü görüyoruz, köhneleşmiş evleri görüyoruz müdahale edilmezse on yıl sonra böyle olacak, böyle! İzmir'e yapay zekâ değil, yapan zekâ lazım.