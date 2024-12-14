Mahkemede kanlı saldırı

Bursa Uluyol'daki Adalet Sarayı'nda dün saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, duruşma sırasında eski uzman çavuş olan Kemal Ergün, oğlunun felç kalmasına yol açan sanıklar Mertcan Akça (26) ile babası Köksal Akça'ya (54) ateş açtı. Duruşma salonunda büyük panik yaşanırken, jandarma ve polis ekipleri saldırgana müdahale etti. İhbarla adliye binasına çok sayıda ambulans ve takviye ekip sevk edilirken, adliye binası boşaltıldı. Duruşma salonundaki saldırıda tutuklu yargılanan sanıklar Mertcan Akça ve Köksal Akça öldü. 2 jandarma personeli ise ağır yaralandı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X üzerinden yaptığı açıklamada Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili olarak başsavcılık tarafından adli soruşturma başlatıldığını belirtti. Bakan Tunç, "Soruşturma kapsamında ateşli silah kullanmak suretiyle olayın tarafı 2 kişinin ölümüne ve 2 jandarma kolluk görevlimizin yaralanmasına neden olan müşteki babası şüpheli K.E. kullandığı silahla birlikte yakalanmış olup, şüphelilere yardım eden ve olayda ihmali olduğu değerlendirilenlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştır" dedi.Ölen Köksal Akça'nın firariyken duruşmadan 1 gün önce yakalanıp cezaevini konulduğu öğrenildi.Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise "Bursa Adliyesi'nde yaşanan silahlı saldırı olayında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 jandarma personelimiz yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan 2 jandarma personelimizin durumu ağır, tedavileri hastanelerimizde devam ediyor" ifadelerine yer verdi.Yargılamaya neden olan olay 23 Eylül 2023'te meydana geldi. Bir eğlence mekânında yaşanan olayda 2 garson ile 1 güvenlik görevlisi, tutuklu sanık Mertcan Akça (26) tarafından silahla vurularak yaralanmıştı. Yarlananlardan biri ise eski uzman çavuş Kemal Ergün'ün oğlu Tolga Ergün'dü. Kısmi felç kalarak tekerlekli sandalyeye mahkûm kalan genç, silahlı saldırının meydana geldiği davada müşteki olarak yer alıyordu.Silahlı saldırıyı düzenleyen Kemal Ergün'ün saldırıda kullandığı silahı, oğlunun kullandığı tekerlekli sandalyeye zulalayarak mahkeme salonuna soktuğu öğrenildi. Saldırganla birlikte 10 kişi gözaltına alınırken konuyla ilgili soruşturma sürüyor.