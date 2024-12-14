Uyuşturucu suçlularına 106 cezaevinde rehabilitasyon

Adalet Bakanlığı ile Yeşilay arasında, bağımlılıklarla mücadele konusunda gerçekleşecek işbirlikleri ve ortak uygulamalara ilişkin protokol imzalandı. Yeşilay'ın Sepetçiler Kasrı'ndaki genel merkezinde düzenlenen imza törenine, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç katıldı. Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nun strateji belgelerinin hedeflerinden söz ederek, bu kapsamda sadece uyuşturucu bağımlılarına yönelik cezaevleri oluşturulmasına yönelik pilot uygulamayı başlattıklarını anlatan Tunç, şöyle konuştu: "Adana'da ilk uygulamaya başladık. 98 hükümlü şu anda Adana'da sadece uyuşturucu suçlularının barındırıldığı cezaevi olarak faaliyetine başladı. Orada uzmanlar eşliğinde onların tedavilerine yönelik çalışmalar yapılıyor. Aynı zamanda Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde de aynı çalışmayı yapıyoruz. Sadece uyuşturucu suçlarına tahsis ettiğimiz cezaevleri bunlar ve onların orada tedavileri de yapılmaya devam edecek. Üçüncüyü de Bolu'da planlıyoruz. Bunlar pilot uygulamalarımız. Ülke geneline önümüzdeki 5 yıllık plan dahilinde 106 cezaevi planladık. 106 cezaevinde uzmanlar eşliğinde gerek Sağlık Bakanlığı'mızdan gerek Aile Bakanlığı'mızdan ve en önemlisi de sivil toplum kuruluşu ve kamuya yararlı dernek statüsünde Yeşilay'ımızın uzmanlarından yararlanarak bu cezaevlerimizde uyuşturucu suçlularının rehabilitasyonuna yönelik çalışmaları sürdüreceğiz." Protokol ile öncelikle bağımlı yükümlülerin, Yeşilay Danışma Merkezlerinden (YEDAM) rehabilitasyon desteği almaları amaçlanıyor. Protokol çerçevesinde, bağımlılıklarla mücadele konularında Yeşilay tarafından hazırlanan seminer, eğitim ve organizasyonların Adalet Bakanlığı Akademisi bünyesinde düzenlenmesi de öngörülüyor.