256 milyon kişi demiryolu ile seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık tarafından açıklanan ocak-kasım dönemine ait demiryolu ile seyahat eden yolcu verilerini değerlendirdi.Bakan Uraloğlu, "Söz konusu dönemde Marmaray, Başkentray, Sirkeci-Kazlıçeşme, Halkalı- Bahçeşehir, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hatları, Yüksek Hızlı Trenler ile bölgesel ve ana hat trenleri 256.4 milyon yolcumuza hizmet verdi" açıklamasında bulundu.Kent içi raylı sistemlerin büyükşehirlerde yaşanan trafik sıkışıklığını azaltmada önemli bir çözüm sunduğunu vurgulayan Uraloğlu, Marmaray'ın bu konuda kritik bir rol üstlendiğini belirtti.Bakan Uraloğlu, "Marmaray, mega kentimiz İstanbul'un toplu taşıma yükünü sırtlanarak hem şehir içi ulaşımı hızlandırıyor hem de yolculuk konforunu artırıyor. 2024 yılı kasım ayında Marmaray'ı 19 milyon 315 bin 901 kişi kullanarak ulaşımını daha hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirdi. 11 aylık ocak-kasım döneminde ise 201 milyon yolcuya ulaştık" dedi."Başkentray ile kasım ayında 2 milyon 358 bin 168 yolcumuza, yılın ilk 11 ayında ise 22.1 milyon yolcuya hizmet verdik" açıklamasında bulunan- Bakan Uraloğlu, ocak-kasım döneminde kent içi raylı sistem hatlarını kullanan yolcu verilerini de paylaştı.Uraloğlu, "Marmaray, Başkentray, Sirkeci-Kazlıçeşme, Halkalı-Bahçeşehir hatlarını 226 milyon kişi kullandı. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Hattı'mız ise 8.8 milyona ulaştı. İlk 11 ayda bu hatlarda toplam 234.8 milyon yolcuya hizmet verdik" dedi.Kasım ayında Yüksek Hızlı Trenlerin 1 milyon 62 bin 546 yolcuya hizmet verdiğini kaydeden Uraloğlu şunları söyledi:"Vatandaşlarımızın hızlı ve güvenilir ulaşımı tercih ettiğini görüyoruz. Demiryolu yatırımlarımızın karşılığını alıyor, halkımızın bu hizmetlerden faydalanması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. 11.5 milyon yolcumuz ise ocak-kasım döneminde YHT'lerle seyahat etti. Bu dönemde bölgesel ve anahat trenlerimizi ise toplam 10.1 milyon yolcu kullandı" ifadelerini kullandı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Banliyö Tren Seti Projesi kapsamında üretilen ilk setin teknik testlerini kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, "Üretimi süren tren setleri saatte 90 kilometre maksimum hıza ulaşacak, yüzde 70 yerlilik oranına sahip olacak" dedi. Uraloğlu, her bir dizi setin 4 araçlı, 1000 yolcu kapasiteli ve iki sürücü kabinil olacağını aktararak, "Milli banliyö tren setinin kontrol yönetim sistemi, cer sistemi tasarımı, boji ve trafo gibi kritik alt sistemleriyle yerliv e milli üretimi TÜRASAŞ tarafından gerçekleştiriliyor" değerlendirmesinde bulundu.