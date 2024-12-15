AK Parti Iğdır İl Başkanlığı’na saldırı

AKParti Iğdır İl Başkanlığı Binası, dün akşam kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklanmak istendi. Edinilen bilgilere göre, saldırganların binanın giriş kapısına benzin dökerek ateşe verdiği öğrenildi.Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, güvenlik güçleri çevrede geniş çaplı inceleme başlattı. Saldırgan ya da saldırganların kimliklerinin belirlenmesi ve bulunmaları için başlatılan çalışma neticesinde 3 şüpheliden 2'si yakalandı.AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz olay sonrası yaptığı açıklamada, "AK Parti İl Başkanlığımıza yönelik alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu hain saldırı, demokrasimize ve millet iradesine yapılmıştır. Faillerin adalete teslim edilmesini temenni ediyor, bu tür saldırıların bizi yolumuzdan döndüremeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz" dedi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.