MSB personeline ilave tazminat

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bakanlığın personelinin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını duyurdu. Devlet memurlarına ilave tazminat verilmesi için mevzuat çalışmaları başlatıldı ve astsubay ile binbaşılar için ilave tazminat önerisinin yeni yasama yılında tekrar Meclis'e sunulması planlanıyor. Ayrıca, 2024 yılında sözleşmeli erlerin kamuda uygun kadro ve pozisyonlarda istihdamına ilişkin çalışmalar tamamlandı. Güler, Suriye sınırında da mevcut ek birliklerin sınırda bulunduğunu ve yeni tedbirlere gerek olmadığını ifade etti.