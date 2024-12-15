Polemiği bırakıp iş yapın

TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığının 2025 yılı bütçe sunumunu gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapay zeka ile tasarlanmış İzmir Körfezi'nin 10 yıl sonraki halini resmeden bir görseli milletvekilleri ile paylaştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan sosyal medya hesabı üzerinden Bakan Kurum'a tepki gösterdi. CHP'li Bakan'a yanıt gecikmedi. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada CHP'li Bakan'ı hedef aldı. Kaya, paylaşımında, "İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin ve kokunun sebebi, çeyrek asırdır İzmir'i yöneten ve altyapıya hiçbir yatırım yapmayan CHP'li Büyükşehir Belediyesi'dir. Sayın Murat Bakan, siz Sayın Murat Kurum'un vermek istediği mesajı sanırım anlayamadınız. Yapay Zeka ile adaylar belirlediniz, Yapay Zeka ile söylemler belirlemeye de devam ediyorsunuz. Bırakın Yapay Zekayı. Yapay Zeka değil, Yapan Zeka lazım. Maalesef ondan da CHP'de yok! Polemiği bırakın, iş yapın."